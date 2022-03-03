أنباء عن إنجاز صياغة الاتفاق النهائي بشأن النووي الإيراني
ذكر مصدر مواكب للمفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني أنه تمت صياغة الاتفاق النهائي بين إيران والدول الست، وتبقّى مسألة الضمانات النووية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الصحفي المقرب من الخارجية الإيرانية رضا عباسي إنه "تمت كتابة نص الاتفاق النهائي والقضية الوحيدة المتبقية هي مسألة الضمانات النووية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأوضح أنه تم التوصل إلى التفاهمات الضرورية في فيينا، وأضاف أنه إذا كانت نتائج زيارة غروسي إيجابية، فإنه ومجموعة الدول الست سيعلنون الاتفاق رسميا خلال مؤتمر صحفي".
والمقصود هو المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي.
متن توافقنامه نهایی نوشته شده و تنها مسئله ای که باقی مانده مسئله پادمانی میان ایران و آژانس است.— رضا عباسی (@RezaAbbasi23) March 3, 2022
در #وین توافقات لازم صورت گرفته و در صورت مثبت بودن نتایج سفر گروسی ،گروسی و ۱+۵ طی یک نشست مطبوعاتی به طور رسمی توافق را اعلام خواهند کرد.#برجام
وكان صحفي مقرب من الوفد الإيراني قال إن هناك مؤشرات على أن الأزمة الأوكرانية أجبرت الولايات المتحدة على التراجع عن نهجها المتشدد في المفاوضات، وأشار عبر "تويتر" إلى أن واشنطن تبدي مرونة أمام شروط إيران.
المصدر: RT