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أوساط الوفد الإيراني المفاوض: الأزمة الأوكرانية قد تحدث منعطفا في فيينا

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أوساط الوفد الإيراني المفاوض: الأزمة الأوكرانية قد تحدث منعطفا في فيينا
Globallookpress
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تحدثت أوساط مقربة من الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عن مؤشرات على منعطف في المفاوضات بتأثير الأزمة الأوكرانية.

وقال الصحفي المقرب من الوفد الإيراني مصطفى خوشجشم إن هناك مؤشرات على أن الأزمة الأوكرانية أجبرت الولايات المتحدة على التراجع عن نهجها المتشدد في المفاوضات، وأشار عبر "تويتر" إلى أن واشنطن تبدي مرونة أمام شروط إيران.

 وأضاف أن الجانب الأمريكي يطالب إيران بإمداد الأسواق بالنفط الخام، كما تحدث عن مطالب بشأن تأمين الحمولات التجارية حتى قبل رفع العقوبات.

المصدر: RT

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