الدفاع الروسية: كارثة إنسانية تختمر في كييف وماريوبول وخاركوف وسومي بسبب النازيين

أعلن رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، أن وضعا إنسانيا كارثيا يتطور حاليا في أراضي أوكرانيا كلها تقريبا وخاصة في كييف وماريوبول وخاركوف وسومي.

إقرأ المزيد

وقال ميزينتسيف، اليوم الخميس، خلال جلسة طارئة للمقر التنسيقي للاستجابة الإنسانية: "أسباب الاجتماع الطارئ هي الكارثة الإنسانية الوشيكة بالفعل في مدينة ماريوبول التي يقطنها نصف مليون نسمة، والكارثة الإنسانية الوشيكة في كييف التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، وفي مدينة خاركوف التي يصل عدد سكانها إلى 1,5 مليون نسمة، وفي مدينة سومي التي يصل عدد سكانها إلى 300 ألف نسمة، وكذلك في عدد من التجمعات السكنية الأخرى".

وأضاف أن "الحالة الكارثية للأمور تتطور في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا تقريبا".

وأفاد بأن النازيين يحتجزون في كييف وخاركوف وسومي وأوديسا وماريوبول وكذلك في ما لا يقل عن 20 مدينة كبيرة أخرى، عشرات الآلاف من المواطنين الأوكرانيين ولا يسمحون لهم بالخروج إلى أماكن آمنة".

المصدر: تاس