بعد أكثر من أسبوع على إطلاقه.. منصة ترامب غير قابلة للاستخدام

أفادت صحيفة "الإندبندنت" بأنه بعد أكثر من أسبوع من إطلاق تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب Truth Social، لا يزال التطبيق غير قابل للاستخدام.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه تم إطلاق منصة التواصل الاجتماعي في 21 فبراير، وكان التطبيق في أعلى لائحة التطبيقات في متجر تطبيقات Apple، وتم منح الراغبين بتحميل التطبيق رقما على قائمة الانتظار حتى يتمكنوا من بدء النشر عليه.

ولكن بعد تسعة أيام، لا يزال العديد من المستخدمين ينتظرون. هذا واشتكى أحد مستخدمي Truth على "توتير" وكتب: "لقد أنشأت حسابي في غضون 5 دقائق من بدء البث المباشر.. قال بريدي الإلكتروني إن رقم قائمة الانتظار الخاصة بي كان 25021. لكن وبعد أسبوع هذا الرقم لم يتغير".

I finally made it in, but have a million people ahead of me, ack! #TruthSocialpic.twitter.com/6bUj0ffYuH — Jenny Hatch (@JennyHatch) March 3, 2022

وقالت مغردة أخرى: "قمت بتحميل تطبيق truth social بدافع الفضول الخالص، وقمت بالتسجيل والآن أشعر بالندم.. أخرجوني من قائمة الانتظار الغبية".

I downloaded truth social out of pure curiosity, signed up and now I instantly regret it. 😹 Take me off the stupid wait list. — catalina (@sattvicsight) March 3, 2022

وفي أكتوبر الماضي، أعلن ترامب عن إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم "تروث سوشل"، وذلك "للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا".

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، فرضت حظرا على الملياردير الجمهوري في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

المصدر: "الإندبندنت" + RT