إطلاق منصة ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عام من حظره على "تويتر"

أطلق تطبيق على شبكة التواصل الاجتماعي باسم "تروث سوشل" خاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد عام من حظر حساباته على مواقع "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب".

وعرض القائمون على التطبيق إمكانية تحميله من متجر "آبل" لعدد محدود من المشتركين الذين طلبوا الاشتراك بشكل مسبق، مع إضافة آخرين إلى قائمة الانتظار ليتم منحهم إمكانية الدخول إلى التطبيق خلال الأيام العشرة المقبلة.

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وبعد وقت قصير من إطلاقه، واجه الموقع مشكلات تقنية، مع تقارير تشير إلى عدم تمكن المشتركين من استخدامه لساعات.

كما واجه آخرون صعوبة في تسجيل الدخول.

ومن غير المتوقع أن يكون الموقع مفتوحا لأي شخص يرغب في تحميله حتى الشهر المقبل.

وجاء في نص رسالة لمن حاولوا الدخول إلى التطبيق: "نظرا للطلب الهائل، تم وضعكم على قائمة الانتظار الخاصة بنا.. نحن نحبكم".

ويأمل ترامب في أن يجتذب تطبيقه الملايين الذين تابعوه على تطبيق "تويتر"، حيث يلمح إلى خوض جولة انتخابات رئاسية ثالثة، لاجتذاب موجة من المشتركين الآخرين.

وارتفعت قيمة أسهم شركة تخطط لشراء "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب" الشركة الأم لتروث سوشل، في الأشهر الأخيرة.

وبحسب تصنيفات "آبل"، فقد تصدر تطبيق "تروث سوشل" ترتيب التطبيقات المجانية في الولايات المتحدة صباح الإثنين، متفوقا على تطبيق لعبة الأطفال "بن الكلب الناطق" وتطبيقات المقاطع المصورة والبث المباشر "إتش بي أو ماكس" و"تيك توك" و"يوتيوب" و"إنستغرام" و"فيسبوك".

ويأتي الإطلاق الجزئي للتطبيق اليوم الإثنين، بعد إطلاق نسخة "بيتا" (النسخة الجزئية غير الكاملة من التطبيق) لاختبار النظام الأساسي الأسبوع الماضي.

المصدر: "أسوشيتد برس"