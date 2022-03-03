تزامنا مع لقاء رئيسة تايوان مع بومبيو.. انقطاع التيار الكهربائي في العديد من أجزاء الجزيرة

تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء كثيرة من تايوان اليوم الخميس، في أعقاب ما وصفه المكتب الرئاسي بأنه "حادث" في محطة لتوليد الكهرباء.

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وذكرت التقارير أن انقطاع التيار الكهربائي وقع بعد الساعة التاسعة صباحا (01:00 بتوقيت غرينتش) فى أنحاء الجزيرة، من العاصمة تايبى إلى وسط مدينة تايتشونج ومحافظة بينغتونغ الجنوبية.

وجاءت أعطال الكهرباء في الوقت الذي كان من المقرر أن تلتقي فيه الرئيسة تساي إنغ وين، بوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، وبعد يوم من زيارة وفد من مسؤولين أمنيين أمريكيين سابقين للجزيرة، وهي رحلة نددت بها بكين.

وقال المكتب الرئاسي إن تحقيقا أوليا أظهر أن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن "حادث" في محطة كهرباء في مدينة كاوشيونغ الجنوبية. وأوضح أن إمدادات الطاقة في مكتب الرئيسة كانت طبيعية، على الرغم من إلغاء البث المباشر المقرر لاجتماع تساي مع بومبيو.

وجاء في بيان للمكتب أن "الرئيس تساي أصدر تعليماته لمجلس الوزراء والوكالات المعنية لتوضيح سبب الحادث، واستئناف إمدادات الكهرباء في أقرب وقت ممكن".

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال شرطة يوجهون سيارات مع تعطل إشارات المرور، واضطرت بعض المتاجر إلى البقاء مغلقة بسبب نقص الكهرباء.

وقالت شركة السكك الحديدية التايوانية عالية السرعة، إن عددا غير محدد من قطاراتها تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي. وأشارت إدارة السكك الحديدية في تايوان إلى أن بعض قطاراتها العاملة في جنوب تاينان وبينغتونغ ووسط نانتو تأخرت أو علقت.

وتعاني البلاد أحيانا من انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي، خاصة خلال المواسم الأكثر دفئا عندما يرتفع الطلب.

وفي عام 2017، استقال وزير الاقتصاد التايواني بعد موجة غضب بسبب انقطاع الكهرباء الهائل في جميع أنحاء الجزيرة، مما أثر على 6.68 مليون أسرة.

المصدر: أ ف ب