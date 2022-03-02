نيبينزيا: الغرب هدد وفود الأمم المتحدة للتصويت لصالح قرار إدانة روسيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن دولا غربية لجأت إلى توجيه تهديدات مباشرة لبعض وفود الأمم المتحدة للتصويت لصالح إدانة العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال: "نحثكم على عدم دعم هذا المشروع، لكننا ندرك الضغط غير المسبوق الذي مارسه شركاؤنا الغربيون على عدد كبير من البلدان، مما أجبرها على التصويت كما يحلو للغرب.. لا يمكن حتى تسمية هذا بالضغط، فقد كان التصويت مفتوحا...".

وأضاف أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا لن يساهم في وقف الأعمال العسكرية، بل على العكس من ذلك، يمكن أن يشجع الراديكاليين والقوميين في كييف على مواصلة تحديد السياسة في البلاد بأي ثمن، واحتجاز المدنيين رهائن".

وتابع أن "رفض دعم المشروع اليوم سيكون تصويتا لصالح أوكرانيا المسالمة، الخالية من الراديكالية والنازية الجديدة، وتعيش في سلام مع جيرانها".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول أوكرانيا في وقت سابق، حيث صوت ممثلو 141 دولة لصالحه، مقابل 5 صوتت ضد القرار، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.

وقرارات الجمعية غير ملزمة قانونيا، لكن لها أثر ينعكس على الرأي الدولي، وكان حق النقض الروسي قد أطاح بقرار مشابه في مجلس الأمن الجمعة الماضي، لكن الجمعية العامة لا تسمح بحق النقض، وبموجب أحكام خاصة تصدر في الجلسات الطارئة، يحتاج القرار لموافقة ثلثي الدول المصوتة، ولا يحسب الامتناع عن التصويت.

ودعمت أكثر من 90 دولة قرار الجمعية، إذ رفض القرار العملية الروسية في أوكرانيا، مطالبا موسكو بوقف فوري لاستخدام القوة واستكمال فوري وغير مشروط لسحب كل القوات الروسية من الحدود الدولية المتعارف عليها لأوكرانيا.

ودعا القرار روسيا إلى "التراجع عن قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في شرق أوكرانيا".

المصدر: "تاس" + "أ ب"