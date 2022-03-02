تشاووش أوغلو يبحث مع مسؤولة ألمانية التطورات في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نائبة رئيس البرلمان الألماني آيدان أوز أوغوز، التطورات في أوكرانيا.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر "تويتر" إنه التقى نائبة رئيس البرلمان الألماني في أنقرة، و"ناقشنا العلاقات الثنائية والتطورات في أوكرانيا".

Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz'u ağırladık.Almanya’yla ilişkilerimizi ve Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldık.



Wir haben die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages @oezoguz empfangen.Wir sprachen über die 🇹🇷- 🇩🇪 Beziehungen und die Entwicklungen in der 🇺🇦 pic.twitter.com/a9VTtNIbkY — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 2, 2022

هذا وتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم السابع وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

المصدر: RT