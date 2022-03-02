 
مباشر

تشاووش أوغلو يبحث مع مسؤولة ألمانية التطورات في أوكرانيا

أخبار العالم

تشاووش أوغلو يبحث مع مسؤولة ألمانية التطورات في أوكرانيا
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/silf

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نائبة رئيس البرلمان الألماني آيدان أوز أوغوز، التطورات في أوكرانيا.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر "تويتر" إنه التقى نائبة رئيس البرلمان الألماني في أنقرة، و"ناقشنا العلاقات الثنائية والتطورات في أوكرانيا".

هذا وتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم السابع وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا