 
مباشر
عاجل
سفارة أوكرانيا: الإمارات تعيد فرض التأشيرة على الأوكرانيين

بغداد وطهران تتفقان على تفعيل الاتفاقات والتفاهمات بين العراق وإيران

أخبار العالم

بغداد وطهران تتفقان على تفعيل الاتفاقات والتفاهمات بين العراق وإيران
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sih0

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مساعد الرئيس الإيراني أمير حسين قاضي، تفعيل الاتفاقات والتفاهمات بين بغداد وطهران.

إقرأ المزيد
لقاء أمني رباعي بين روسيا والعراق وسوريا وإيران في بغداد
لقاء أمني رباعي بين روسيا والعراق وسوريا وإيران في بغداد

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن "صالح استقبل هاشمي في قصر السلام ببغداد وبحثا العلاقات المتينة بين البلدين الجارين، وأهميتها للشعبين الصديقين بما يخدمهما وكل المنطقة".

وأكد اللقاء بحسب البيان، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في مختلف المجالات عبر الخطط والمشاريع الاستثمارية والخدمية الموضوعة في هذا الصدد.


من جهته أكد حسين قاضي زاده هاشمي خلال اللقاء، "دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق في مختلف المجالات، والسعي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".


المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا