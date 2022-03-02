بغداد وطهران تتفقان على تفعيل الاتفاقات والتفاهمات بين العراق وإيران

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مساعد الرئيس الإيراني أمير حسين قاضي، تفعيل الاتفاقات والتفاهمات بين بغداد وطهران.

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وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن "صالح استقبل هاشمي في قصر السلام ببغداد وبحثا العلاقات المتينة بين البلدين الجارين، وأهميتها للشعبين الصديقين بما يخدمهما وكل المنطقة".

وأكد اللقاء بحسب البيان، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في مختلف المجالات عبر الخطط والمشاريع الاستثمارية والخدمية الموضوعة في هذا الصدد.



من جهته أكد حسين قاضي زاده هاشمي خلال اللقاء، "دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق في مختلف المجالات، والسعي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".



المصدر: RT