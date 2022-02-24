لقاء أمني رباعي بين روسيا والعراق وسوريا وإيران في بغداد

التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الخميس سفراء روسيا وسوريا وإيران في المركز الرباعي لتبادل المعلومات في بغداد.

واستعرض الحضور واقع البيئة السورية على الحدود العراقية السورية، وآخر المستجدات الأمنية في المنطقة.

وأشاد الأعرجي "بالدول الصديقة والشقيقة في رصد ومتابعة تحركات الإرهابيين".

وقال إن "التعاون والعمل المشترك مع هذه الدول أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب وقادته".

وأضاف أن "المركز الرباعي لتبادل المعلومات، له دور في تقديم المعلومة وحسم الكثير من القضايا، وأن تشكيله يعد نقطة إيجابية".

وأشار إلى أن "العراق لن يسمح بأن تكون الجماعات الإرهابية على حدوده، ولن يتعامل مع مجاميع إرهابية، إنما يتعامل مع دول وحكومات شرعية ذات سيادة، وهذا هو ديدن الدول التي تحترم سيادتها وسيادة الآخرين".





RT

وأعرب عن "خشية بلاده من أن يكون هنالك مخطط لعودة الإرهابيين وانتشارهم في المنطقة، مايولد حالة من عدم الاستقرار".

واعتبر أن "ما حصل في سجن الحسكة وسيطرة الإرهابيين على السجن لأسبوع كامل، دليل على عدم قدرة قوات سوريا الديمقراطية على حماية هذا المكان".

وشدد أهمية استمرار عمل المركز الرباعي لتبادل المعلومات، ودعمه بشكل أكبر، لكونه يعزز العلاقة الوثيقة بين البلدان التي اشتركت في المركز في ظروف صعبة وحساسة، فيما أشار إلى ان "العراق ينظر بعين كبيرة إلى من وقف معه أيام المحن".

المصدر: RT