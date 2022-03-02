سفير روسيا في فنزويلا: موسكو ستواصل التعاون مع أمريكا اللاتينية

قال سفير روسيا في فنزويلا سيرغي ميليك باغداساروف، إن تعاون روسيا مع فنزويلا ودول أمريكا اللاتينية ليس مرحليا بل يقوم على أساس منهجي.

وأشار السفير، إلى أن "الاتصالات مع القيادة الفنزويلية تجري بشكل دوري".

وأضاف السفير: "يتطور تعاوننا مع فنزويلا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على أساس منهجي لا يتسم بالطابع المرحلي. وسنواصل بناء التعاون في مواجهة الإجراءات القسرية غير القانونية المفروضة من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

إقرأ المزيد

وفرضت الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ووفقا لهذه العقوبات، منع الاتحاد الأوروبي أي طائرة روسية من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى منع شركاته من إمداد روسيا بالطائرات المدنية وقطع الغيار.

المصدر: نوفوستي