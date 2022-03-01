روسيا: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا مستمرة ولن تثنينا العقوبات

أكد رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا للأمن ونزع السلاح قسطنطين غافريلوف، أن روسيا لن تخضع للعقوبات والتهديد وستواصل عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وقال في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في فيينا، كان علي أن أوضح أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هدفها منع إبادة المدنيين في دونباس".

وأضاف: "هدفها منع اندلاع حرب عالمية ثالثة... أوضحنا بالتفصيل أننا نرى كيف تتطور الأمور، وأخبرنا الجميع الخلفية الدرامية لهذه التطورات وقلنا إننا لا نعتزم الخضوع للعقوبات والتهديدات".

وتابع: "من المؤكد أننا سنستمر بعمليتنا الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا".

المصدر: "تاس"