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جونسون: لن نحارب القوات الروسية في أوكرانيا ولا نستطيع فرض حظر جوي فوقها

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جونسون: لن نحارب القوات الروسية في أوكرانيا ولا نستطيع فرض حظر جوي فوقها
AP
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن القوات البريطانية لن تقاتل القوات الروسية في أوكرانيا، ولا يمكن فرض حظر جوي فوقها، لأن الحرب مع موسكو "شيئ لا يمكن فعله أو تخيّله".

وفي تصريح من إستونيا حيث نشرت بريطانيا المزيد من القوات، قال جونسون: "هذه ليست أكثر من إجراءات دفاعية كانت جوهر الناتو لأكثر من 70 عاما".

مضيفا: "أريد أن أكون واضحا تماما حول هذه النقطة، لن نحارب القوات الروسية في أوكرانيا ومثل هذه التعزيزات موجودة بقوة داخل حدود أعضاء الناتو وهو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

وعن فرض منطقة حظر طيران، قال جونسون: "أنا مدرك تماما أنه لا يوجد ما يمكننا فعله، كحكومة بريطانية للمساعدة بالطريقة التي تريدها (أوكرانيا) ويجب أن أكون صادقا في ذلك".

وتابع: "عندما تتحدث عن منطقة حظر الطيران، كما قلت لـ(الرئيس الأوكراني) فلاديمير زيلينسكي عدة مرات، فللأسف ذلك يعني أن المملكة المتحدة ستشارك في إسقاط الطائرات الروسية، وستشارك في قتال مباشر مع روسيا".

وأكد أن "هذا لا يمكن فعله أو تخيله... سيكون من الصعب للغاية السيطرة على عواقب ذلك... الغزو الروسي لأوكرانيا محكوم عليه بالفشل".

المصدر: itv

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