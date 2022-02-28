زيلينسكي يناشد بايدن فرض حظر جوي فوق أوكرانيا

ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن وحلف "الناتو" فرض حظر جوي فوق أجزاء مهمة من بلاده، فيما أعلنت القوات الروسية سيطرتها الجوية الكاملة في أوكرانيا.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن زيلينسكي حث نظيره الأمريكي جو بايدن وحلف "الناتو" على فرض "حظر جوي فوق مناطق مهمة" في بلاده، وإنه "إذا فعل الغرب ذلك فإن أوكرانيا ستهزم المعتدي دون سفك للدماء".

ورأى الرئيس الأوكراني أن "العقوبات تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أنه "بالإضافة إلى فصل المصرف المركزي الروسي عن نظام "سويفت" وتوفير المزيد من أسلحة "ستينغرز" والأسلحة المضادة للدبابات، نحتاج إلى أن يفرض الغرب منطقة حظر طيران فوق أجزاء كبيرة من أوكرانيا".

وأضاف: "يمكن لأوكرانيا أن تهزم المعتدي. نحن نثبت ذلك للعالم. لكن يجب على حلفائنا أيضا القيام بدورهم".

المصدر: "أكسيوس"