شولتس يدعو موسكو للعودة إلى الطريق الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية
Sputnik
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس القيادة الروسية لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا والعودة إلى المجرى الدبلوماسي لحل النزاع.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، كسافي بيتيل، اليوم الثلاثاء: "لا تفوتني الفرصة، مع زميلي، لدعوة الرئيس الروسي إلى وقف جميع الأعمال القتالية على الفور وسحب القوات الروسية والعودة إلى الحوار.
وأضاف شولتس في الوقت ذاته فإن الغرب يخطط لفرض مجموعات جديدة من العقوبات ضد روسيا.
المصدر: تاس
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