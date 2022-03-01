بريطانيا تفرض عقوبات على بيلاروس

فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة أفراد وكيانين قانونيين في بيلاروس بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وكانت وزارة الخزانة البريطانية، قد قررت اليوم الثلاثاء، إدراج "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية، على قائمتها للكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات، على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أوروبا إلى وقف الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، على الرغم من تأكيده أن مثل هذه الإجراءات ستكون مؤلمة.

المصدر: تاس