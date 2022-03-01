بوريل يدعو لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على الردع "تفاديا لنشوب حرب"

دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الاتحاد إلى تعزيز قدراته على الردع، "تفاديا لنشوب حرب".

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وأضاف بوريل في كلمة ألقاها أثناء جلسة عامة طارئة عقدها البرلمان الأوروبي بسبب التطورات الأخيرة في أوكرانيا: "لم يعد ذلك ترفا بل هو أمر ضروري. على أوروبا أن تفكر أكثر حول أمنها".

كما اقترح رئيس الدبلوماسية الأوروبية على الاتحاد التفكير في إمكانية توريد أسلحة لدول لا تنتمي إليه لدى تشكيل ميزانيته الجديدة.

ويوم الأحد الماضي عرض بوريل على مجلس الاتحاد الأوروبي تمويل إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة والوقود، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أراضيها.

كما أعلن أن منظومة الردع النووي الأطلسية في حالة تأهب قصوى، مضيفا أن ما يجري في أوكرانيا "حرب على الحدود الأوروبية".

المصدر: "تاس"