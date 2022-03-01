رئيس بولندا: لن نرسل الطائرات إلى أوكرانيا لأن الناتو ليس طرفا في النزاع

قال رئيس بولندا أندجي دودا، إن بلاده لن ترسل طائراتها إلى أوكرانيا، لأن الناتو ليس طرفا في النزاع هناك.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك، مع الأمين العام للحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في القاعدة الجوية في لاسكا: "نحن لا نرسل طائراتنا، لأن هذا سيعني تدخلا عسكريا في الصراع في أوكرانيا، وبالتالي زج الناتو في هذا الصراع. طائراتنا لا تطير إلى أوكرانيا الآن".

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في وقت سابق من اليوم، ذكر المكتب الصحفي للقوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية، أن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا ستسلم 70 طائرة عسكرية لأوكرانيا، والتي يمكن أن تتمركز في المطارات البولندية.

ووفقا للمكتب، ستتبرع بلغاريا بـ 16 مقاتلة من طراز MiG-29 و 14 طائرة هجومية من طراز Su-25، وبولندا - 28 طائرة MiG-29، وسلوفاكيا - 12 طائرة من طراز MiG-29.

المصدر: تاس