أوكرانيا تستدعى سفيريها من جورجيا وقرغيزستان

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تستدعى على الفور سفيريها من جورجيا وقرغيزستان.

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وقال في خطاب متلفز نشر في صفحته على "تلغرام": "نستدعى على الفور سفيرنا لدى قرغيزستان للتشاور بشأن تبرير العدوان ضد أوكرانيا".

وأضاف: "نستدعى سفيرنا من جورجيا بسبب إنشاء حواجز أمام المتطوعين الراغبين في مساعدتنا وكذلك الموقف غير الأخلاقي فيما يتعلق بالعقوبات".

المصدر: تاس