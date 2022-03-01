أوكرانيا تستدعى سفيريها من جورجيا وقرغيزستان
Sputnik
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تستدعى على الفور سفيريها من جورجيا وقرغيزستان.
وقال في خطاب متلفز نشر في صفحته على "تلغرام": "نستدعى على الفور سفيرنا لدى قرغيزستان للتشاور بشأن تبرير العدوان ضد أوكرانيا".
وأضاف: "نستدعى سفيرنا من جورجيا بسبب إنشاء حواجز أمام المتطوعين الراغبين في مساعدتنا وكذلك الموقف غير الأخلاقي فيما يتعلق بالعقوبات".
المصدر: تاس
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