 
مباشر

أوكرانيا تستدعى سفيريها من جورجيا وقرغيزستان

أخبار العالم

أوكرانيا تستدعى سفيريها من جورجيا وقرغيزستان
Sputnik
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/si6a

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تستدعى على الفور سفيريها من جورجيا وقرغيزستان.

إقرأ المزيد
زيلينسكي يعلن أنه أجرى اتصالا مع لوكاشينكو
زيلينسكي يعلن أنه أجرى اتصالا مع لوكاشينكو

وقال في خطاب متلفز نشر في صفحته على "تلغرام": "نستدعى على الفور سفيرنا لدى قرغيزستان للتشاور بشأن تبرير العدوان ضد أوكرانيا".

وأضاف: "نستدعى سفيرنا من جورجيا بسبب إنشاء حواجز أمام المتطوعين الراغبين في مساعدتنا وكذلك الموقف غير الأخلاقي فيما يتعلق بالعقوبات".

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا