لافروف: موسكو تعول على نجاح المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تعول على أن تتكلل بالنجاح المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، لأنه لا يوجد أي بديل آخر لها.

وأضاف لافروف، في رسالته بالفيديو إلى مؤتمر نزع السلاح في جنيف: "تتواصل الجهود لاستعادة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. نحن نأمل بأن تتكلل بالنجاح، لأنه لا يوجد أي بديل آخر لها. يجب على الجميع التقيد الصارم دون أي تحفظات بالالتزامات الواردة في الاتفاق النووي والمعززة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

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تجري في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى شكلها الأصلي وإعادة الولايات المتحدة إلى هذه الاتفاقية متعددة الأطراف.

يتم تنفيذ العمل في إطار المشاورات في اللجنة المشتركة بين إيران والدول الخمس (روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين وفرنسا)، والمشاورات المنفردة مع الولايات المتحدة دون مشاركة طهران، وكذلك ضمن ثلاث مجموعات عمل.

المصدر: تاس