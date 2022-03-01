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الحزب الحاكم في كازاخستان يغير تسميته

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الحزب الحاكم في كازاخستان يغير تسميته
Sputnik
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أعرب المؤتمر الاستثنائي للحزب الحاكم في كازاخستان، عن تأييده لقرار إعادة تسميته من "نور أوتان" إلى "أمانات".

في وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب بكازاخستان، عن تأييده لفكرة إعادة تسمية "نور أوتان" إلى "أمانات"، ونالت الفكرة كذلك تأييد رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف.

وقال توكاييف: "تعني التسمية الجديدة التمسك بعهد الأجداد، التوصية للأجيال القادمة. وكلمة أمانات، تتمتع بمفهوم عميق ولها رمزية خاصة في تاريخ وثقافة شعبنا. وهي تجسد المثل الراسخة للاستقلال، وقيم الدولة القوية والوحدة الوطنية، والمساحات الشاسعة لوطننا التي ورثنا لها أجدادنا".

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بالإضافة إلى ذلك، قام المشاركون في المؤتمر الاستثنائي للحزب الحاكم في كازاخستان بفصل نورلان نيجماتولين الرئيس السابق لمجلس النواب من عضوية المجلس السياسي للحزب وحل بدلا عنه رئيس الوزراء عليخان سمايلوف.

المصدر: تاس

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