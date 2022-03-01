الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي في متناول اليد إذا حسمت واشنطن أمرها

أعلنت إيران أن الاتفاق حول برنامجها النووي "في متناول اليد" إذا حسمت الولايات المتحدة أمرها حيال التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنها "لن تنتظر إلى الأبد".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تغريدة عبر "تويتر" تعليقا على المحادثات النووية المنعقدة في فيينا إن "الاتفاق في متناول اليد إذا حسمت أمريكا أمرها".

وأضاف خطيب أن "إيران مستعدة ولكنها لن تنتظر للأبد".

وتابع: "لقد انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق المبرم عام 2015). يجب أن نتأكد من أن ذلك لن يحدث مرة أخرى".

US has already "walked away" from JCPOA. We must make sure it won't happen again.



Everyone has its own plan B, though US' has proven hollow. Blusters & bluffs have/will not work. Decisions do.



A deal is at hand, if WH makes its mind. Iran is willing, but will not wait forever. — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) February 28, 2022

المصدر: RT