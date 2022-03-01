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الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي في متناول اليد إذا حسمت واشنطن أمرها

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الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي في متناول اليد إذا حسمت واشنطن أمرها
Globallookpress
علم إيران
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أعلنت إيران أن الاتفاق حول برنامجها النووي "في متناول اليد" إذا حسمت الولايات المتحدة أمرها حيال التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنها "لن تنتظر إلى الأبد".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تغريدة عبر "تويتر" تعليقا على المحادثات النووية المنعقدة في فيينا إن "الاتفاق في متناول اليد إذا حسمت أمريكا أمرها".

وأضاف خطيب أن "إيران مستعدة ولكنها لن تنتظر للأبد".

وتابع: "لقد انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق المبرم عام 2015). يجب أن نتأكد من أن ذلك لن يحدث مرة أخرى".

المصدر: RT

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