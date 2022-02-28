السفير الأوكراني بإسرائيل: زيلينسكي سعيد بمقترح بينيت التوسط بين موسكو وكييف

صرح السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "سعيد" بمقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للتوسط بين موسكو وكييف.

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي يوم الاثنين، بأن مستشار الأمن القومي الاسرائيلي ايال حولتا أطلع مدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك على تفاصيل المحادثة بين بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السفير الأوكراني إن بوتين لم يتلهف من عرض بينيت التواسط بينه وبين زيلنسكي.

وأضاف السفير:"الآن يعتقد الروس بأننا سنستسلم ونوافق على كل الشروط بالمحادثات في بيلاروس".

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وتابع: "لكن لاحقا فمن الممكن أن يعود بوتين الى بينيت من أجل الوساطة"، في حال وصلت المحادثات في بيلاروس الى طريق مسدود.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوساطة لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، في اتصال هاتفي يوم الأحد 27 فبراير.

وقبل ذلك أجرى بينيت مكالمة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي. وأكد السفير الأوكراني لدى إسرائيل في أعقابها أن كييف تريد من إسرائيل التأثير على موسكو من أجل وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية