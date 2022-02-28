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مولدوفا لن تؤيد العقوبات الغربية ضد روسيا

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مولدوفا لن تؤيد العقوبات الغربية ضد روسيا
Sputnik
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أعلن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا نيقولاي بوبيسكو أن بلاده منذ عام 2014 لم تؤيد العقوبات الغربية ضد روسيا، وتعتزم الحفاظ على هذا المسار لأسباب اقتصادية.

وقال بوبيسكو: "قرار فرض عقوبات على روسيا ليس قرارا سهلا، إنه قرار صعب للغاية بالنسبة لدول أقوى وأكثر ازدهارا من مولدوفا. منذ عام 2014، وبعد ضم شبه جزيرة القرم، قررت مولودوفا عدم الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا، ونحن ما زلنا مستمرين بهذا المسار".

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ووفقا له، فقد تم اتخاذ هذا القرار لاعتبارات اقتصادية، نظرا لأن الاقتصاد المولدوفي يعتمد بشكل كبير على العلاقات مع روسيا، وخصوصا قطاع الطاقة.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي باتخاذ إجراءات اقتصادية لاحتواء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي

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