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الصين: العالم "لن يكسب شيئا" من حرب باردة جديدة بين واشنطن وموسكو

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الصين: العالم
الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا ـ (الأمم المتحدة)
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قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن العالم "لن يكسب شيئا" من حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا.

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وخلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث التطورات في أوكرانيا، قال جون: "انتهت الحرب الباردة منذ زمن طويل، ويجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة المبنية على مواجهة المحاور بعضها لبعض".

وأضاف "لا مكسب من بدء حرب باردة جديدة بل سيخسر الجميع".

المصدر: "أ ف ب"

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