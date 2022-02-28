الصين: العالم "لن يكسب شيئا" من حرب باردة جديدة بين واشنطن وموسكو
الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا ـ (الأمم المتحدة)
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قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن العالم "لن يكسب شيئا" من حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا.
وخلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث التطورات في أوكرانيا، قال جون: "انتهت الحرب الباردة منذ زمن طويل، ويجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة المبنية على مواجهة المحاور بعضها لبعض".
وأضاف "لا مكسب من بدء حرب باردة جديدة بل سيخسر الجميع".
المصدر: "أ ف ب"
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