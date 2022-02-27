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للمرة الرابعة خلال أسبوع.. مجلس الأمن يقرر عقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا

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للمرة الرابعة خلال أسبوع.. مجلس الأمن يقرر عقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا
AFP
مجلس الأمن الدولي - أرشيف
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وافق مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا الاثنين، حيث صوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت 3 عن التصويت، فيما رفضت روسيا عقد الجلسة.

وقدمت الولايات المتحدة وألبانيا في وقت سابق مقترحا إلى مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في الوضع في أوكرانيا.

يشار إلى أن عددا من الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وغانا والغابون أيدت القرار، فيما رفضته روسيا، وامتنعت الإمارات والصين والهند عن التصويت.

والتصويت على عقد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمر إجرائي، ولا يؤثر فيه حق النقض "الفيتو".

وكانت آخر مرة انعقدت فيها جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997 بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.

ومنذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة، عقدت 10 جلسات من هذا القبيل حيث كل جلسة تنص على إمكانية عقد عدد غير محدود من الاجتماعات على مدى عدة سنوات.

المصدر: RT + "تاس"

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