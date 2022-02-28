دونيتسك الشعبية: كييف تواصل قصف دونباس بشراسة
Globallookpress denis-pushilin.ru
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن الجيش الأوكراني يواصل قصف المدن والبلدات بشراسة في منطقة دونباس.
وقال بوشيلين في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي اليوم الاثنين، إن "القصف مستمر للأسف بشراسة كبيرة".
وفي وقت سابق قتل عامل في شركة "دونباس غاز" بمدينة دونيتسك جراء القصف الأوكراني، وأصيب آخران بجروح بالغة، وذلك أثناء أعمال إزالة آثار القصف السابق للقوات الأوكرانية.
المصدر: RT+تاس
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