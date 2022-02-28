من داخل قاعدة عسكرية أوكرانية استولت عليها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية
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تظهر لقطات مشاهد من داخل قاعدة عسكرية أوكرانية في مدينة دونسكوي استولت عليها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية.
المصدر: RT
تظهر لقطات مشاهد من داخل قاعدة عسكرية أوكرانية في مدينة دونسكوي استولت عليها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية.
المصدر: RT
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