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من داخل قاعدة عسكرية أوكرانية استولت عليها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية

فيديوهات

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تظهر لقطات مشاهد من داخل قاعدة عسكرية أوكرانية في مدينة دونسكوي استولت عليها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT

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