بوريل: أطلقنا مركزا في مدريد لدعم أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل أن "أوكرانيا طلبت دعما بالمعلومات حول الوضع الجغرافي ونحن كرسنا مركزا للأقمار الصناعية في مدريد لتلبية هذا الطلب".

وأعلن بوريل أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مصممون على توفير مساعدات عسكرية وزيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا"، مشددا على أن "دول الاتحاد الأوروبي ستعزز حزمة العقوبات على بيلاروس وكل من يتعاون مع روسيا ويدعم العدوان الروسي على أوكرانيا".

وأضاف: "أقمنا مركزا في مدريد لدعم أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية بعد أن طلبت كييف دعما للمعلومات حول الوضعية الجغرافية"، مؤكدا "أننا نتابع طلبات أوكرانيا واحتياجاتها وكيفية تلبيتها ونتقدم باتجاه عمل خطة استراتيجية تحتاج إليها أوروبا من حيث البعد الأمني والدفاعي وجهودنا الأمنية يجب أن تكون ظاهرة".

ورأى بوريل أنه "لا خيار أمامنا إلا إن نقف متحدين في إطار أوروبي دعما لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن "الجهود في المجال الأمني والدفاعي يجب أن تعزز ونرحب بقرار ألمانيا زيادة قدراتها الدفاعية".

المصدر: RT