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بكين تدعو واشنطن لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات بين البلدين

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بكين تدعو واشنطن لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات بين البلدين
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي
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دعت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع بكين وسط تزايد التوتر بين البلدين بسبب تايوان.

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وخلال منتدى عقد لإحياء الذكرى الخمسين لـ"بيان شنغهاي"، حث وانغ يي وزير الخارجية الصيني، واشنطن على التعاون مع الصين لوضع علاقاتهما على المسار الصحيح، وقال: "إن البيت الأبيض لا يحترم التزاماته".

وأضاف: "الجانبان بحاجة للنظر إلى علاقاتهما من منظور أوسع، وبموقف أكثر شمولية، واختيار الحوار لا المواجهة، والسعي من أجل التعاون والانفتاح والتكامل".

وتؤكد الصين أن تايوان جزءا من أراضيها، وستخضع لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.

المصدر: AP

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