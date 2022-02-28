 
مباشر

تركيا تعلن زيادة عدد رحلاتها إلى رومانيا

أخبار العالم

تركيا تعلن زيادة عدد رحلاتها إلى رومانيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shph

أعلنت الخطوط الجوية التركية، زيادة عدد رحلاتها إلى رومانيا الحدودية مع أوكرانيا.

إقرأ المزيد
تركيا تلغي رحلاتها إلى أوكرانيا
تركيا تلغي رحلاتها إلى أوكرانيا

وفي بيان عبر "تويتر"، قالت الشركة: "إن هذه الخطوة تأتي نتيجة الزيادة الكبيرة لعدد المسافرين إلى رومانيا".

وأضافت، إن أولى الرحلات الإضافية إلى رومانيا بدأت اعتبارا من مساء أمس.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، في خطاب إلى الروس أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة في دونباس، مشيرا إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.

وكان الوضع تفاقم في الأسابيع الأخيرة في دونباس، حيث ركزت كييف معظم جيشها على خط التماس، وأطلقت النار بانتظام على خصومها من قوات الدفاع الشعبي باستخدام معدات محظورة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا