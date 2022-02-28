تركيا ترفع رسوم تأمين السفن المبحرة قرب الموانئ الروسية والأوكرانية

رفعت المديرية العامة للملاحة البحرية التركية تأمين السفن التركية المبحرة بالقرب من الموانئ الروسية والأوكرانية إلى المستوى الأمني الثالث.

وجاء في بيان نشرته البحرية التركية: "مع الأخذ في الاعتبار آخر التطورات في شمال البحر الأسود، رفعنا الكود الدولي لأمن السفن والمرافق المرفئية (ISPS) إلى المستوى الأمني الثالث للسفن التي ترفع العلم التركي، والتي ستتوقف أو تبحر بالقرب من الموانئ في بحر آزوف والموانئ الروسية والأوكرانية في البحر الأسود".

وتستخدم الدول المستوى الثالث من رمز المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية (ISPS Code) عندما يكون وقوع حادث أمني "محتملا أو وشيكا".

وأشار بيان البحرية التركية إلى وجود 271 بحارا تركيا على متن 22 سفينة تركية في الوقت الراهن، 7 منها تبحر بالعلم التركي.

المصدر: "زمان" التركية