زاخاروفا: روسيا لديها أصدقاء عمالقة في العالم

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا يزال لديها أصدقاء في العالم ولاسيما الصين مثلا.

وقالت بحديث متلفز: "بالطبع هناك"، مجيبة على سؤال حول ما إذا كان لا يزال لدى روسيا أصدقاء.

وأضافت: "انظر إلى رد فعل عمالقة العالم... الذين لا يتظاهرون بأنهم عمالقة، فيما عمالقة عن حق، وعلى وجه الخصوص الصين. يمكنك أن ترى رد الفعل هذا إنها بالنسبة لهم مسألة مبادئ وقيم".

وتابعت: "بعض الدول الغربية في عصر ما بعد الحقيقة رفعت أيديها عن مبادئ ومفاهيم وقيم حقيقية، واستبدلت بها الأكاذيب".

وأشارت زاخاروفا إلى حقيقة أن "العالم قد دخل اليوم في عصر استبدال المفاهيم والمبادئ العالمية.. وعصر تدمير كل شيء أتت إليه البشرية كنقطة انطلاق، كقاعدة والتقاليد والقيم الصحيحة".

وختمت: "لقد وصلنا إلى عصر رفع فيه كل فرد يديه بشأن هذا الأمر، ورفع الأنغلو ساكسونيون والذين يخدمونهم أقدامهم.. لقد وصلنا إلى عصر ما بعد الحقيقة بطريقة علمية، وبكلماتك الخاصة، إنها حقبة يحل فيها الكذب محل الحقيقة".

المصدر: "تاس"