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وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بيسكوف

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وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بيسكوف
Sputnik
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يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في إطار العقوبات الغربية المفروضة على موسكو في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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ويعتزم الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا. 

المصدر: RT

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