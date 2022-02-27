مصدر أممي: اندلاع نزاع نووي فكرة لا يمكن تصورها

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تعليق على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استنفار قوات الردع النووي الاستراتيجية، إن اندلاع نزاع نووي فكرة "لا يمكن تصورها".

وأضاف: "مجرد التفكير في نزاع نووي هو ببساطة أمر لا يمكن تصوره".

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وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمر وزارة الدفاع اليوم بإعلان حالة التأهب القصوى لقوات الردع الاستراتيجي النووية.

وجاءت توجيهات بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل يدلي مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا، مع التركيز على قطاعها المالي.

المصدر: وكالات