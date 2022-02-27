وسائل إعلام: زيلينسكي يناشد بايدن تعزيز حمايته الشخصية

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناشد نظيره الأمريكي جو بايدن تعزيز أمنه الشخصي، وحماية حياته.

وأشار مراسل وكالة "ABC" الأمريكية باتريك ريفيل على "تويتر" نقلا عن جين بساكي قولها: "رئيس أوكرانيا خلال المحادثات الهاتفية الأخيرة مع الرئيس جو بايدن، طلب مساعدة إضافية لضمان أمنه الشخصي، ووعده بايدن بتحقيق ذلك".

المصدر: "تاس"