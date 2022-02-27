إصابة رئيس البرلمان الإيراني بمتحور "أوميكرون"

أصيب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، ويخضع للحجر في مكتبه الخاص بمبنى البرلمان.

وقال مستشار رئیس البرلمان الإيراني إحسان أصغري: "بعد ظهور أعراض البرد على السيد قاليباف، جاءت نتائج اختبار كورونا له إيجابية وأكدت إصابته".

وأضاف: "حالته العامة مستقرة حاليا ويخضع للحجر في مكتبه بالبرلمان حيث يتابع مهامه من هناك وبطبيعة الحال سيمتنع عن الظهور تحت قبة البرلمان تجنبا لنقل العدوى إلى الآخرين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها قاليباف بفيروس كورونا.

المصدر: RT