كييف: زيلينسكي ولوكاشينكو اتفقا على إجراء مفاوضات روسية أوكرانية دون شروط مسبقة وفي منطقة حدودية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن كييف وافقت على إجراء مفاوضات مع روسيا "دون شروط مسبقة"، على أن تعقد ليس في أراضي بيلاروس لكن على الحدود الأوكرانية البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الرئيسين اتفقا على ذلك خلال محادثة هاتفية تلقاها زيلينسكي من نظيره البيلاروسي اليوم الأحد.

وأضافت الرئاسة الأوكرانية أن لوكاشينكو قطع على نفسه عهدا بأنه أثناء سفر الوفد الأوكراني والمفاوضات نفسها وعودة الوفد، "ستبقى كافة الطائرات والمروحيات والصواريخ المتمركزة على الأراضي البيلاروسية على الأرض".

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من جانبها، لم تؤكد الخارجية الأوكرانية إجراء مفاوضات مع روسيا في مدينة غوميل البيلاروسية.

جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن كييف وافقت على عقد الاجتماع في منطقة غوميل وأن الوفد الروسي ينطلق إلى مكان إجرائه.

وقال لوكاشينكو إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن يبقى الوفد الروسي في غوميل وأن يتم تأجيل المفاوضات مع أوكرانيا لبعض الوقت، وذلك بعد "تلقي إشارات من الجانب الأوكراني بشأن استعداده لحضور المحادثات"، حسبما أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وفي وقت سابق اليوم قال زيلينسكي إن أراضي بيلاروس لا تصلح منصة للمحادثات مع موسكو، بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك، فيما أكد الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف أن الوفد الأوكراني لن يحضر إلى غوميل وأن كييف ترفض "الشروط المسبقة التي طرحتها روسيا".

المصدر: وكالات