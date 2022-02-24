الكرملين: بوتين تحدث هاتفيا مع لوكاشينكو وأردوغان بشأن أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى فعلا محادثات بالهاتف مع الرئيسين البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والتركي رجب طيب أردوغان حول أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف: "قال بيسكوف: "نعم، كانت هناك بالفعل محادثة مع الرئيس لوكاشينكو، تم خلالها بحث الوضع في أوكرانيا".

وردا على سؤال حول رد فعل أردوغان على ما يحدث، رد بيسكوف أن "جو العمل يسود هناك".

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في الأسابيع الأخيرة، تصاعد الوضع في دونباس: ركزت سلطات كييف معظم جيشها على خط التماس وقصفت بشكل دوري أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، باستخدام الأسلحة المحظورة وفقا لاتفاقيات مينسك.

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

المصدر: نوفوستي