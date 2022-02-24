زيلينسكي يعلن عن قطع أوكرانيا علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلده يقطع علاقاته الدبلوماسية مع روسيا، بعد شن موسكو فجر اليوم عملية عسكرية في أراضيه.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلده يقطع علاقاته الدبلوماسية مع روسيا، بعد شن موسكو فجر اليوم عملية عسكرية في أراضيه.
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