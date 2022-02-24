 
مباشر

زيلينسكي يعلن عن قطع أوكرانيا علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن عن قطع أوكرانيا علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgo0

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلده يقطع علاقاته الدبلوماسية مع روسيا، بعد شن موسكو فجر اليوم عملية عسكرية في أراضيه.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا