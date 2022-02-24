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كييف تناشد تركيا دعمها

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كييف تناشد تركيا دعمها
Legion-Media
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توجهت سفارة أوكرانيا في تركيا بنداء إلى أنقرة لدعم كييف في "هذا الوقت العصيب".

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أنقرة: أردوغان يبحث مع بوتين التوتر بين روسيا وأوكرانيا ويدعوه لزيارة تركيا في أقرب وقت
أنقرة: أردوغان يبحث مع بوتين التوتر بين روسيا وأوكرانيا ويدعوه لزيارة تركيا في أقرب وقت

جاء ذلك بعدما أعلنت روسيا فجر اليوم الخميس عن بدء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس.

وأمس الأربعاء صرح سفير أوكرانيا لدى أنقرة بأن كييف تعتبر السفن الحربية الروسية بالبحر الأسود قرب حدودها تهديدا لها، وأنها ستطلب من أنقرة إغلاق البحر الأسود في حال اندلاع الحرب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده "ترفض الخطوات الموجهة ضد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها" في إشارة إلى اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدا مع ذلك أن أنقرة لا تستطيع التخلي عن حوارها مع روسيا أو أوكرانيا على خلفية التصعيد الحالي بينهما.

المصدر: وكالات

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