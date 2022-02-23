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الجيش الأوكراني: سنستدعي 14 ألف عسكري من الاحتياط للتدريب وقد يتم إرسالهم لجبهات القتال

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الجيش الأوكراني: سنستدعي 14 ألف عسكري من الاحتياط للتدريب وقد يتم إرسالهم لجبهات القتال
AP Andrew Marienko
عسكريون أوكرانيون خلال تدريبات.
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أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن السلطات ستستدعي 14 ألف عسكري من الاحتياط للمشاركة في تدريبات عسكرية على خلفية التوتر مع روسيا.

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وذكر قائد "قوات الدفاع عن أراضي أوكرانيا"، يوري غالوشكين، في بيان نقله مكتب رئيس البلاد: "سيتم استدعاء 14200 عسكري من الاحتياط للمشاركة في التدريبات في مناطق ومقاطعات معينة".

وأوضح غالوشكين أن خطة التدريبات تنص على إجراء الفعاليات الأولى في إطارها بأراضي منطقة دونباس بما في ذلك ماريوبل وسيفيرودونيتسك وكراماتورسك.

من جانبه، ذكر قائد مركز تشكيل القوات في العاصمة كييف، يوري ماكسيموف، أن العسكريين من قوات الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم قد يتم إرسالهم إلى جبهات القتال لتنفيذ مهمات عسكرية.

والثلاثاء أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه أصدر مرسوما باستدعاء عناصر الاحتياط للجيش "في المرحلة الخاصة".

وقال زيلينسكي، في كلمة موجهة للشعب الأوكراني: "حتى اليوم لا توجد هناك حاجة للاستنفار العام. ونحتاج إلى تكملة قوام الجيش الأوكراني وغيره من التشكيلات العسكرية بسرعة".

المصدر: "تاس" + وكالات

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