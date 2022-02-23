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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حماس"

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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ
AP
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس" على الحدود بين شمال قطاع غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر" إن "قوات جيش الدفاع قامت في وقت سابق اليوم بإسقاط مسيرة درون تابعة لمنظمة حماس الارهابية في منطقة الحدود بين شمال قطاع غزة وإسرائيل حيث كانت تحت متابعة قوات الجيش طيلة الحادث وأسقطت داخل القطاع".

المصدر: RT

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