 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على روسيا

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgh8

أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا عن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها على روسيا، على خلفية قرارها الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة 351 نائبا في مجلس الدوما (الغرفة الأدنى للبرلمان الروسي) الذين صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونباس، بالإضافة إلى 27 فردا ومنظمة.

وذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على حسابه في "تويتر" أن "أوروبا موحدة في ردها المؤثر على الخطوات غير القانونية والتهديدات من قبل روسيا بحق أوكرانيا وشعبها"، مضيفا أن التكتل "يدافع عن النظام العالمي المبني على القواعد".

يتبع..

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا