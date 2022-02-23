وسائل إعلام غربية: الاتحاد الأوروبي سيفرض اليوم عقوبات على وزير الدفاع الروسي

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الاتحاد الأوروبي سيعلن اليوم حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل قد أعلن أمس أن العقوبات المتفق عليها بين أعضاء التكتل ستطال 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس عن أوكرانيا، و27 شخصا ومؤسسات في القطاعات السياسية والعسكرية والإعلامية بالإضافة إلى قطاع المال والأعمال، يعدون من المتورطين في "تقويض سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها".

يتبع..