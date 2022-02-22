الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا لاعترافها بدونيتسك ولوغانسك

أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن فرض عقوبات على روسيا على إثر اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وطالت العقوبات 27 شخصا وكيانا روسيا، يقول الاتحاد الأوروبي إنهم على علاقة بقرار الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك، ويمولون العمليات الروسية في منطقة دونباس.

وتم فرض العقوبات أيضا على 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي قررت فرض العقوبات بالإجماع، وهي "ستلحق أضرارا كبيرة بروسيا".

وتنص العقوبات أيضا على منع روسيا من الوصول إلى السوق المالية الأوروبية.

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ورحب بوريل كذلك بقرار ألمانيا إيقاف اعتماد مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الجهود الدبلوماسية ضمن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل "عودة روسيا إلى طاولة المفاوضات".

وقبل ذلك قال بوريل في تصريح لصحيفة "فرانس إينفو" الفرنسية، يوم الثلاثاء، إنه "سيتم فرض عقوبات شخصية على جميع المسؤولين عن اتخاذ تلك القرارات، وخاصة ضد البرلمانيين الروس، وكذلك ضد المسؤولين عن القطاع العسكري".

وأضاف أن العقوبات "ستطال أيضا المصارف التي تمول الأوليغارشيين، وأعضاء الحكومة الروسية والمقربين منها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع يوم الاثنين 21 فبراير مرسومين بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

المصدر: RT+وكالات