أكبر حزب في البرلمان الأوروبي يدعو لـ "إقصاء روسيا من الاقتصاد الأوروبي"

دعا حزب الشعب الأوروبي بروكسل اليوم الثلاثاء إلى عدم التمهل في فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

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وقال الحزب الذي يحظى بأكبر حصة من المقاعد في البرلمان الأوروبي، في بيان له: "حزب الشعب الأوروبي يدين بأشد العبارات هجوم روسيا على أوكرانيا الذي يعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي.. ندعو الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين بوقف جميع الخطوات العدوانية بشكل فوري وغير مشروط.. رد الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون عاجلا. من الضروري المصادقة على حزمة جديدة من العقوبات بهدف إقصاء روسيا الحازم والمتواصل من الاقتصاد الأوروبي".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بشأن فرض العقوبات على روسيا اليوم الثلاثاء.

وفي 21 فبراير أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم التوقيع مع رئيسيهما على اتفاقيتين حول الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة. كما وجه بوتين وزارة الخارجية الروسية بإقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين، ووزارة الدفاع بضمان السلام على أراضيهما.

المصدر: "نوفوستي"