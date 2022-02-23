مبعوث إيراني يبحث آفاق الاستثمار مع "حكومة طالبان" بأفغانستان
بحث المبعوث الإيراني إلى أفغانستان، حسن كاظمي قمي، في كابل مع وزيرين لدى حركة طالبان مجالات الاستثمار والتطورات الراهنة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن المباحثات بين الطرفين تركزت حول الوضع الراهن في أفغانستان والاستثمار في مجالات التعدين والزراعة والسكك الحديدية، فضلا عن التطورات الإقليمية.
والتقى كاظمي قمي، كلا من وزير الخارجية بالوكالة أمير خان تقي، ووزير الطاقة والماء ملا عبد اللطيف منصور.
ونقلت "إرنا" عن خان تقي "أن المباحثات كانت إيجابية، وأن الجانبين أكدا على توسيع العلاقات الثنائية".
بينما قدم وزير الطاقة والماء الأفغاني، شرحا حول برامج حكومة طالبان فيما يخص الطاقة والكهرباء.
وأكد كاظمي قمي "استعداد إيران لعقد الاستثمارات في مشاريع التعدين والزراعة والطاقة والسكك الحديدية داخل أفغانستان".
ونقلت الوكالة عن مراقبين أن "حصة إيران من نهر "هيرمند" الحدودي مع أفغانستان شكل أحد أهم المحاور في ذلك اللقاء".
المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.