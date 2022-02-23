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كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

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كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
Globallookpress Adrian Wyld
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، متهما موسكو بـ"غزو إضافي لدولة ذات سيادة" على خلفية الاعتراف الروسي باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

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وقال ترودو: "سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف "دينها السيادي ونخبتها".

واعترف بايدن في الوقت ذاته أن العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده، متعهدا باتخاذ إجراءات لحمايته خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.

المصدر: وكالات

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