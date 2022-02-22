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وزير الخارجية الأوكراني: القائم بأعمال أوكرانيا في موسكو سيعود إلى البلاد

أخبار العالم

وزير الخارجية الأوكراني: القائم بأعمال أوكرانيا في موسكو سيعود إلى البلاد
AP Virginia Mayo
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن القائم بأعمال أوكرانيا في موسكو سيعود إلى البلاد.

يتبع..

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