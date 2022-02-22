وزير الخارجية الأوكراني: القائم بأعمال أوكرانيا في موسكو سيعود إلى البلاد
AP Virginia Mayo
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن القائم بأعمال أوكرانيا في موسكو سيعود إلى البلاد.
يتبع..
أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن القائم بأعمال أوكرانيا في موسكو سيعود إلى البلاد.
يتبع..
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